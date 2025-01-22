Госдума поддержала продление срока действия результатов ЕГЭ для россиян, прошедших военную службу

Нижняя палата российского парламента одобрила в первом чтении поправки в закон об образовании в РФ, которые предполагают продление сроков действия результатов ЕГЭ на период прохождения гражданином военной службы.

Как пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин, сейчас после сдачи ЕГЭ у молодых людей есть четыре года, чтобы на основании его результатов поступить в вуз. «Мы предлагаем исключить из этого периода время участия в специальной военной операции, срок службы для тех, кто заключил контракт или был призван на срочную военную службу. «Это справедливо по отношению к тем ребятам, кто выбрал путь служения Родине, защиты ее безопасности и суверенитета. После возвращения домой они смогут выбрать подходящую специальность и продолжить образование на основании ранее сданного ЕГЭ», – пояснил он.

Володин отметил, что эти нормы станут дополнительной мерой поддержки военнослужащих. Ранее были приняты законы, которые устанавливают льготы при поступлении в вузы как участникам СВО, так и их детям. «В прошлом году в высшие учебные заведения поступило порядка 15 тысяч таких ребят – активных, целеустремленных и ответственных по отзывам ректоров», – добавил спикер Госдумы.

Москва, Светлана Антонова

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