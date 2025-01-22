В ЕС обсуждают санкции против российских дипломатов

Германия предлагает Евросоюзу ограничить российским дипломатам доступ в Европу из-за «гибридных угроз», об этом пишет западная пресса со ссылкой на документ немецкого МИД.
«МИД в Берлине стремится ужесточить последствия таких (гибридных) атак <...> путем сокращения времени аккредитации и свободы передвижения владельцев российских дипломатических паспортов», – говорится в публикации, которую цитирует РИА «Новости».
При этом издание привело в качестве примера «атаки» повреждение кабелей связи в Балтийском море, хотя западные спецслужбы так и не нашли доказательств причастности Москвы к авариям.
Берлин, Светлана Антонова
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