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Вторник, 28 января 2025, 15:52 мск

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Госдума поддержала дополнительную соцподдержку ополченцев Донбасса

Нижняя палата российского парламента одобрила в первом чтении законопроект о государственном пенсионном обеспечении граждан РФ, принимавших участие в боевых действиях в составе военизированных подразделений Донецкой и Луганской народных республик.

Согласно этому документу, граждане, которые еще с 2014 года воевали в составе воинских формирований и органов ЛДНР и были ранены в ходе боевых действий, получат право на две пенсии одновременно: по инвалидности и страховую по старости либо по инвалидности и пенсию за выслугу лет. В настоящее время они могут претендовать лишь на страховую или социальную пенсию по инвалидности.

Москва, Светлана Антонова

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