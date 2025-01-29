Уголовное дело против экс-замминистра обороны РФ передано в Мосгорсуд

Уголовное дело о растрате, фигурантом которого является бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, передано в Московский городской суд по ходатайству гособвинителя. Предполагается, что слушания пройдут в закрытом режиме, передает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката бывшего чиновника Мурада Мусаева.

Кроме Иванова, на скамье подсудимых экс-руководитель компании «Оборонлогистика» Антон Филатов. Обоим предъявлено обвинение в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и отмывании преступных доходов организованной группой в особо крупном размере (п.п. «а», «б» ст. 174.1 УК РФ).

В уголовном деле идет речь о растрате порядка 4 млрд рублей банка «Интеркоммерц» и хищении, по версии следствия, более 200 млн рублей при закупке двух паромов для Керченской переправы через «Оборонлогистику».

Иванов был задержан и арестован в апреле 2024 года. Ему также предъявлено обвинение в получении взятки на 1,185 млрд рублей, по версии следствия, за действия и покровительство компаниям, которые взамен безвозмездно выполняли строительно-ремонтные работы на объектах, принадлежащих, как считает следствие, экс-замминистра.

Москва, Светлана Антонова

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