По делу экс-главы «Фонбета» предъявлено обвинение одному из руководителей подразделений московского МВД

Следственный комитет предъявил обвинение троим фигурантам по уголовному делу о коррупции, среди которых директор букмекерской компании и один из руководителей подразделений столичного МВД. В ведомстве не уточнили имена фигурантов, однако, по данным информагентств, речь идет о бывшем гендиректоре компании «Фонбет» Сергее Анохине. О его задержании сообщалось накануне.

Также обвинения предъявлены юристу. Уголовное дело возбуждено о даче взятки в особо крупном размере и в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

«По данным следствия, директор букмекерской компании, желая избежать представления в следственные органы результатов оперативно-розыскной деятельности органов ФСБ, связанных с хищением бюджетных денежных средств на его предыдущем месте работы, через посредников передал взятку в размере 60 млн рублей. Однако один из посредников и непосредственно оперативный сотрудник, которому полагалась взятка, принимали участие в оперативном эксперименте. После передачи денег цепочка посредников, а также директор букмекерской компании были задержаны», – пояснили в Следственном комитете.

Следователями проведены допросы, обыски и выемки. В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения.

Москва, Светлана Антонова

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