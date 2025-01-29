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Среда, 29 января 2025, 17:00 мск

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Экс-гендиректор «Фонбета» задержан по уголовному делу о крупной взятке

В Москве задержан бывший генеральный директор крупной букмекерской конторы «Фонбет» Сергей Анохин, который подозревается в даче крупной взятки сотруднику спецслужб. Согласно предварительным данным, которые приводят телеграм-каналы, речь идет о сумме 50 млн рублей.

Информацию о задержании Анохина подтвердили источники ТАСС. Сообщается, что после сейчас проводятся обыски.

Совладелец «Фонбета» Михаил Маслов заявил Mash, что задержание Сергея не имеет отношения к деятельности букмекерской конторы. Однако, согласно открытым данным, Анохин до сих пор является генеральным директором ООО «Фонкор» (юрлицо «Фонбета»).

С 2016 по 2019 год Анохин занимал должность вице-президента Российского футбольного союза. С 2022 года стал генеральным директором букмекерской компании «Фонбет».

Телеграм-канал «База» уточняется что Анохин был уволен из «Фонбета» несколько дней назад. По предварительным данным, задержание связано с его коммерческой деятельностью в Московской области.

Москва, Светлана Антонова

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