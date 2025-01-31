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Пятница, 31 января 2025, 17:06 мск

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Для иноагентов в России введут повышенные штрафы

В Госдуму внесены поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые предполагают крупные штрафы для иностранных агентов за неисполнение требований министерства юстиции РФ. Как следует из документа, который размещен в базе данных нижней палаты парламента, санкции могут достигать 500 тысяч рублей.

В пояснительной записке отмечается, что планируется дополнить статью 19.4 КоАП частью 9, которая предполагает административную ответственность за невыполнение законных требований должностного лица Минюста России (его территориального органа), а равно воспрепятствование осуществлению служебных обязанностей. Штраф будет установлен для граждан в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для должностных лиц – – от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, для юрлиц – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. Законопроект также предполагает возможность заочного (при совершении правонарушений за пределами РФ) привлечения иностранных агентов к административной ответственности за нарушение порядка своей деятельности.

Москва, Анастасия Смирнова

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