Госдума готова ограничить доступ россиян к книгам иноагентов

Нижняя палата российского парламента планирует принять в весеннюю сессию закон, который ограничит доступ россиян к книгам иноагентов в библиотеках. Об этом сообщила председатель комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова в комментарии ТАСС.

«Никто не говорит, что книги там сжигать или как-то уничтожать, но их не должно быть рядом с нашими классиками», – пояснила депутат.

Стоит отметить, что этот законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы членами комитета по культуре в марте 2024 года и принят в первом чтении в июне.

Москва, Светлана Антонова

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