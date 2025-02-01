Суд в Москве арестовал бывших заместителей Чубайса в «Роснано»

Мещанский суд Москвы арестовал бывших заместителей Анатолия Чубайса во время его руководства «Роснано» по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

В частности, под стражу на 1 месяц 28 суток заключены задержанные ранее заместитель руководителя ООО «УК «РОСНАНО» – исполнительный директор Борис Подольский, управляющий директор по финансам Артур Галстян, а также директор по методологии учета, налогообложению и отчетности Марина Касенкова.

Как уточнила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции, суд отказал в удовлетворении ходатайств защиты Подольского и Галстяна, которые настаивали на более мягкой мере пресечения, не связанной с лишением свободы, – в виде домашнего ареста, либо запрета определенных действий.

Напомним, согласно материалам уголовного дела, в 2017 году злоумышленники, пытаясь скрыть неудовлетворительные результаты экономической деятельности компании, использовали искаженные данные отчетности и предоставили единственному акционеру общества в лице Российской Федерации недостоверные сведения о якобы удовлетворительном финансовом положении. В результате им удалось избежать отзыва ранее выданных государственных гарантий, а также привлечь дополнительное финансирование. В период с 2022-го по 2024 год компании выделили свыше 43 млрд рублей.

Москва, Светлана Антонова

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