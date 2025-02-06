российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 6 февраля 2025, 18:00 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Ответная мера: Лондон лишил российского дипломата аккредитации

Британский МИД вызвал посла России в Лондоне Андрея Келина и сообщил об отзыве аккредитации у российского дипломата. Об этом говорится в сообщении правительства Соединенного Королевства.

В пресс-релизе уточняется, решение принято в ответ на якобы необоснованные действия Москвы, отозвавшей аккредитацию у британского дипломата в ноябре прошлого года. «Великобритания не потерпит такого запугивания наших сотрудников, поэтому мы принимаем ответные меры», – говорится в заявлении форин-офиса.

В британском ведомстве также подчеркнули, что любые дальнейшие действия Москвы «будут рассматриваться как эскалация» и повлекут за собой «соответствующую реакцию».

Как сообщал «Новый День», в ноябре сотрудники ФСБ провели контрразведывательную работу и раскрыли британского шпиона. Было установлено, что один из сотрудников британского посольства в Москве Уилкс Эдвард Прайор при получении разрешения на въезд в Россию намеренно указал ложные данные.

Лондон, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Европа

Западные СМИ узнали, когда Вашингтон представит план по Украине / Доходы от замороженных активов России продолжают снижаться / В Швеции произошла стрельба около школы: погибли 10 человек / Спикером финского парламента избран политик, призывавший убивать русских / В Болгарии девушка изрезала ножом трех прохожих / Италия не готова наращивать оборонный бюджет / Европа беззащитна без США – генсек НАТО / НАТО готовит масштабную спецоперацию против Зеленского

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Европа, Центр России, В мире, Политика, Россия, Европа,