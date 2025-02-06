Ответная мера: Лондон лишил российского дипломата аккредитации

Британский МИД вызвал посла России в Лондоне Андрея Келина и сообщил об отзыве аккредитации у российского дипломата. Об этом говорится в сообщении правительства Соединенного Королевства.
В пресс-релизе уточняется, решение принято в ответ на якобы необоснованные действия Москвы, отозвавшей аккредитацию у британского дипломата в ноябре прошлого года. «Великобритания не потерпит такого запугивания наших сотрудников, поэтому мы принимаем ответные меры», – говорится в заявлении форин-офиса.
В британском ведомстве также подчеркнули, что любые дальнейшие действия Москвы «будут рассматриваться как эскалация» и повлекут за собой «соответствующую реакцию».
Как сообщал «Новый День», в ноябре сотрудники ФСБ провели контрразведывательную работу и раскрыли британского шпиона. Было установлено, что один из сотрудников британского посольства в Москве Уилкс Эдвард Прайор при получении разрешения на въезд в Россию намеренно указал ложные данные.
Лондон, Светлана Антонова
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