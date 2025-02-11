Русский дом в Баку закрывается

Русский дом в Баку в связи с требованием МИД Азербайджана принимает меры по прекращению своей деятельности в Азербайджане.
«В связи с требованием Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики представительство Россотрудничества – Русский дом в Баку принимает меры по приостановлению своей деятельности», – говорится в заявлении организации в соцсетях.
На прошлой неделе стало известно, что Баку направил России официальное уведомление о прекращении деятельности Россотрудничества в Азербайджане. Позже глава организации Евгений Примаков пояснил, что формально решение принято в связи с отсутствием надлежащей регистрации Русского дома.
Баку, Светлана Антонова
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