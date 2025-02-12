российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 12 февраля 2025, 16:24 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

В Кремле прокомментировали идею Зеленского об обмене территориями

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает невозможным обмен территориями между Россией и Украиной, о чем накануне заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

«Это невозможно… Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своей территории», – констатировал представитель Кремля, слова которого цитирует «Интерфакс».

«Разумеется, украинские соединения будут изгнаны с этой территории. Все, кто не будут уничтожены, будут изгнаны», – подчеркнул Песков.

При этом, по его словам, Москва открыта для мирных переговоров. «Позиция России абсолютно прозрачна, она последовательна и хорошо известна в мире», – уточнил спикер Кремля.

Накануне Зеленский в интервью британской The Guardian заявил, что рассчитывает обменять часть Курской области, оккупированной ВСУ, на украинские территории в ходе ожидаемых мирных переговоров. Он не уточнил, какую именно территорию попросит взамен.

На это высказывание последовала жесткая реакция официального представителя МИД России Марии Захаровой. Она заявила, что украинских боевиков в Курской области «ждет земля без всякого обмена площадью примерно метр на два и глубиной метра полтора».

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Украина

МИД России ответил на территориальные притязания Зеленского / Глава Пентагона заверил, что на Украине не будет американских войск / Над Курской и Белгородской областями сбили украинские беспилотники / Зеленский размечтался обменять Курскую область / Спасатели обезвредили французскую крылатую ракету «SCALP» в Курской области / «Болезненный компромисс»: мэр Киева готовится к скорому завершению боевых действий на Украине / СВР: украинские спецслужбы собираются взорвать судно на Балтике и обвинить Россию / Российская армия оттесняет ВСУ на всей линии фронта в ДНР

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Киев, Москва, Центр России, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Украина,