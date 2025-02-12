Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает невозможным обмен территориями между Россией и Украиной, о чем накануне заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

«Это невозможно… Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своей территории», – констатировал представитель Кремля, слова которого цитирует «Интерфакс».

«Разумеется, украинские соединения будут изгнаны с этой территории. Все, кто не будут уничтожены, будут изгнаны», – подчеркнул Песков.

При этом, по его словам, Москва открыта для мирных переговоров. «Позиция России абсолютно прозрачна, она последовательна и хорошо известна в мире», – уточнил спикер Кремля.

Накануне Зеленский в интервью британской The Guardian заявил, что рассчитывает обменять часть Курской области, оккупированной ВСУ, на украинские территории в ходе ожидаемых мирных переговоров. Он не уточнил, какую именно территорию попросит взамен.

На это высказывание последовала жесткая реакция официального представителя МИД России Марии Захаровой. Она заявила, что украинских боевиков в Курской области «ждет земля без всякого обмена площадью примерно метр на два и глубиной метра полтора».

Москва, Светлана Антонова

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