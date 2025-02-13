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Четверг, 13 февраля 2025, 19:22 мск

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Официальный курс доллара упал на 3 рубля

Банк России вновь понизил официальные курсы основных валют по отношению к российскому рублю на завтра, 14 февраля. Как следует из данных ЦБ, доллар и евро подешевели более чем на 3 рубля.

В частности, курс «американца» уменьшился на 3,02 рубля – до 91,0313 рубля, курс евро – на 3,09 рубля до 94,9221 рубля.

Официальный курс юаня понижен на 43,46 копейки – до 12,3356 рубля.

Аналитики связывают укрепление рубля с позитивными переговорами президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта.

Москва, Светлана Антонова

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Метки / ЦБ РФ

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