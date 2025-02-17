Крупная взятка: в Москве арестован генерал-майор Росгвардии

В Москве арестован генерал-майор Росгвардии, бывший руководитель одного из департаментов ведомства Константин Рябых по делу о взятке в размере 15 млн рублей, передает ТАСС со ссылкой источник в правоохранительных органах.

«Рябых был задержан несколько дней назад. В отношении него в настоящий момент избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он уволен с занимаемой должности. Рябых подозревается по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупом размере). Сумма взятки составляет порядка 15 млн рублей», – сказал собеседник агентства.

В пресс-службе 235-го гарнизонного военного суда ТАСС подтвердили информацию об аресте генерал-майора Рябых, однако от иных комментариев отказались.

Рябых ранее занимал должность командующего военной части №3910 – это полк Внутренних войск МВД, расквартированный в Костроме. Его задачей являлась помощь полиции в обеспечении общественного порядка. Часть была ликвидирована в 2017 году. Рябых занимался вопросами, связанными с ее расформированием.

Москва, Светлана Антонова

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