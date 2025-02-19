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Среда, 19 февраля 2025, 17:06 мск

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Бизнес в России констатировал слишком жесткие условия кредитования

Российские предприятия отмечают жесткие условия кредитования и снижение доступности заемных ресурсов. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованного на сайте Банка России.

«В феврале за кредитами обратились 34,0% опрошенных предприятий (в январе – 33,3%). Индекс условий кредитования увеличился по сравнению с январем как в целом по экономике, так и по всем отраслям. При этом, по оценкам предприятий, условия кредитования в феврале оставались жесткими. Предприятия по-прежнему отмечали снижение доступности кредитных ресурсов, корректировку условий по программам льготного кредитования и повышение требований к финансовому положению заемщиков и обеспечению по кредитам», – говорится в докладе.

Согласно выводам регулятора, оценки изменения инвестиционной активности в IV квартале 2024 года составили 4,1 пункта (в III квартале 2024 г. – 5,2 п.). «Это указывает на продолжение роста инвестиций, однако более медленными темпами по сравнению с III кварталом 2024 г. Среди факторов, ограничивающих инвестиционную активность, выросло влияние уровня ставок по инвестиционным кредитам и неопределенности экономической ситуации», – уточняется в отчете Центробанка.

Москва, Светлана Антонова

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