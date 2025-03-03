За четыре дня в Москве выпадет до трети месячной нормы осадков

В московском регионе в ближайшие дни выпадет до трети месячной нормы осадков. Как уточнил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, возможен не только мокрый снег, но и дождь на фоне дневной плюсовой температуры воздуха.
«В понедельник, вторник, среду и четверг прогнозируются небольшие осадки, хотя в среду и четверг даже вполне умеренные. И связано это с тем, что Москва будет находиться в тылу циклона. За эти дни, понедельник, вторник, среду, четверг, выпадет минимум 10 мм осадков, – сказал Вильфанд в комментарии «Интерфаксу».
Синоптик пояснил, что март считается одним из самых «сухих» месяцев, поэтому такое количество осадков – больше четверти, может быть, даже до 30% от месячной нормы.
Согласно прогнозу синоптиков, в течение недели в столичном регионе ожидается повышение температуры до апрельских значений. В конце недели воздух может прогреться до 10 градусов и выше, отмечал ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Москва, Светлана Антонова
Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»
© 2025, РИА «Новый День»