В Кремле ждут официального подтверждения США о прекращении военной помощи Киеву

Прекращение американской военной помощи для Киева может стать наилучшим вкладом в мирное урегулирование украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что нужно дождаться подтверждения этого решения Вашингтона.

«Еще предстоит узнать детали, но, если это соответствует действительности, то это решение, которое, действительно, может сподвигнуть киевский режим к мирному процессу… То, что до сих пор США были главным поставщиком этой войны, это очевидно. Если США приостановят эти поставки, это будет, наверное, наилучший вклад в дело мира», – сказал представитель Кремля, слова которого приводит «Интерфакс».

В то же время Песков обратил внимание, что некоторые европейские страны заявляют о намерении продолжить оказывать всестороннюю помощь Украине. «То есть они как-то, наверное, будут пытаться компенсировать выбывающие объемы боеприпасов и всего остального. Но, конечно же, самый главный объем до сих пор получался из Соединённых Штатов и по каналам Соединённых Штатов», – отметил он.

«Посмотрим. Сейчас очень много разрозненной информации, главным образом она идет со ссылкой на источники. И конечно, нужно смотреть, как развивается ситуация на земле», – добавил представитель Кремля.

Ранее международные агентства со ссылкой на источники сообщали, что президент США Дональд Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине. Официального подтверждения этой информации со стороны Белого дома пока не поступало.

Москва, Анастасия Смирнова

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