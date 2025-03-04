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Вторник, 4 марта 2025, 17:55 мск

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Москва согласилась стать посредником в переговорах США с Ираном

Россия согласилась стать посредником на переговорах США с Ираном по вопросу ядерной программы. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Как отмечается, президент США Дональд Трамп обратился с такой просьбой к российскому лидеру Владимиру Путину во время телефонных переговоров в феврале. По сведениям издания, эта тема также поднималась на российско-американских переговорах в Саудовской Аравии.

В Белом доме пока не комментируют эту информацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал агентству, что «Россия считает, что США и Иран должны решать все проблемы путем переговоров, и Москва «готова сделать все возможное», чтобы этого достичь.

Представитель Министерства иностранных дел Ирана, комментируя эту ситуацию, пояснил, что для стран «естественно» предлагать свою помощь.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

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Метки / США

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