Генпрокуратура подозревает американского владельца «Главпродукта» в покушении на экономический суверенитет России

Генеральная прокуратура подала иск к американской Universal Beverage Company, которой принадлежит крупный производитель консервов «Главпродукт», переданный главой государства осенью прошлого года во временное управление Росимуществу. По данным источников РБК, речь идет о взыскании 1,38 млрд рублей.

Как уточняется, соответчиками по иску надзорного ведомства указаны акционер группы «Главпродукт» Леонид Смирнов и Universal Company 2000.

«Генпрокуратура выявила факты посягательства на экономический суверенитет России со стороны резидентов США – Леонида Смирнова и иностранных компаний Universal Cоmpany 2000, Universal Beverage Cоmpany», – уточнил источник издания, знакомый с содержанием иска, и подтвердил другой, осведомленный о содержании представленных истцами доводов.

Согласно версии собеседников РБК, Смирнов и подконтрольные ему иностранные компании решили в обход действующих законодательных ограничений вывести за границу финансовые активы ГК «Главпродукт». При этом с 2022 по 2024 годы в иностранной валюте на счета в американском банке JPMorgan Chase были перечислены средства из периметра группы «Главпродукт» на общую сумму около 1,38 млрд рублей под видом распределения чистой прибыли.

Москва, Светлана Антонова

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