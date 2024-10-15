Путин распорядился передать в Росимущество активы американской компании Universal Beverage Company

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче под временное управление Росимущества активы американской компании Universal Beverage Company, работающей на российском рынке под известными брендами. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Среди переданных Росимуществу активов – ООО «Промсельхозинвест» и АО «Главпродукт», Балтийский консервный завод и ООО «Объединенные консервные заводы», а также АО «Орелпродукт» и АО «Верховский молочно-консервный завод».

Москва, Светлана Антонова

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