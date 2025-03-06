Россия ждет от США назначения главного переговорщика по Украине

Москва ожидает от администрации США назначения спецпредставителя для переговоров по украинскому урегулированию. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сегодня на брифинге. По ее словам, после решения Вашингтона будет определен переговорщик с российской стороны.

«Что касается вопроса мирного урегулирования, он комплексный и требует обсуждения деталей на экспертном уровне. Мы по-прежнему ожидаем от американской администрации назначения официального представителя по запуску переговорного процесса и формирования им команды переговорщиков», – сказала Захарова, добавив, что «после этого мы сможем подобрать vis-a-vis с российской стороны».

«Что касается участия в переговорах представителей Украины, то мы можем много рассуждать, фантазировать на этот счет, но есть факты, реалии. Первый момент – это истекший срок полномочий Зеленского, его сомнительная легитимность. Второй момент – действующий указ, подписанный самим Зеленским, запрещающий вести переговоры с российской стороной, российским руководством», – подчеркнула официальный представитель МИД РФ, обратив внимание, что пока эти вопросы не разрешены, «все украинские заявления на этот счет являются ничем не подкрепленными».

Москва, Анастасия Смирнова

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