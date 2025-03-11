Что означает ночной налет ВСУ на Москву: мнения экспертов

Сегодня ночью и утром российские средства противовоздушной обороны перехватили 337 беспилотников над десятью регионами РФ. Это самый массовый налет дронов с начала 2025 года. По мнению политологов, атака может быть связана с предстоящими сегодня переговорами США и Украины в Саудовской Аравии.

Как пишет в своем телеграм-канале политолог Сергей Марков, наиболее выгодный для всеобщего мира и для России вариант – если США и Украина не смогут договориться ни о чем. «Тогда США почти полностью остановят свое участие в войне против России на стороне Украины. Тогда летом фронт ВСУ начнёт распадаться. И тогда к концу лета неофашистский режим на Украине будет ликвидирован и будет мир. Человечество вздохнет спокойно. Поэтому парадокс: чем хуже пройдут переговоры США и Украины, тем лучше для всех», – отмечает эксперт.

Если же в Эр-Рияде договорятся о перемирии, а потом через год снова начнутся боевые действия, то на Россию каждый день будут лететь несколько тысяч БПЛА ВСУ. «Это ясно говорит, что условием мира может быть только уничтожение неонацистского и террористического характера государственности Украины», – резюмирует Сергей Марков.

Политолог Павел Данилин считает, что в преддверии переговоров в Саудовской Аравии, Украина совершила налет на Москву, чтобы показать США, что у них «есть порох в пороховницах (и ягоды в ягодицах)».

«…все сделано ради одного. Ради того, чтобы в Эр-Рияде наматывающего круги вокруг здания переговоров Зеленского позвали бы за этот самый стол. Дело в том, что уровень переговаривающихся делегаций был очерчен заранее. И Зеленского там быть не должно было. Но он на чартере лично полетел в Саудовскую Аравию и всеми силами пытался проникнуть на переговоры. Американцы его игнорировали. Потому что не нужен он пока что. А Зеленский в очередной раз запараноил, и перестал верить даже своей собственной делегации. Но отозвать ее он не может. И решил таким вот образом – атакой на Москву – добиться включения себя в «переговорный процесс», – считает Данилин.

Как уже сообщал «Новый День», Владимира Зеленского не должно быть на встрече американской и украинской делегаций, которая пройдет 11 марта в Джидде (Саудовская Аравия). Об этом говорится в ежедневном графике, который Госдепартамент опубликовал в понедельник, передает ТАСС. «12:00 по местному времени. Госсекретарь Рубио и помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц встречаются с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, главой офиса президента Украины Андреем Ермаком и министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Джидде (Саудовская Аравия)", – отмечается в документе.

Москва, Евгения Вирачева

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