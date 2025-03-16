Вашингтон уведомил Москву о военной операции против йеменских хуситов

Сегодня по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с Государственным секретарем МША Марко Рубио, который проинформировал о принятом решении приступить к военной операции против сил хуситов в регионе Красного моря.
В ответ на изложенную американским представителем аргументацию Лавров подчеркнул необходимость немедленного прекращения применения силы всеми сторонами, важность для них вступления в политический диалог с целью нахождения решения, исключающего дальнейшее кровопролитие.
Вместе с тем были также обсуждены конкретные аспекты реализации взаимопониманий, достигнутых на встрече высокопоставленных официальных лиц России и США 18 февраля в Эр-Рияде.
Лавров и Рубио условились оставаться в контакте, говорится в сообщении МИД России.
Напомним, накануне президент США Дональд Трамп объявил о начале военной операции против йеменских хуситов.
Вашингтон – Москва, Светлана Антонова
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