Россия увеличила поставки газа в Европу по «Турецкому потоку»

Поставки российского газа в Европу по «Турецкому потоку» по итогам первых трех месяцев 2025 года выросли на 16,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из подсчетов РИА Новости на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).

Так, транспортировка газа через пункт «Странджа 2 – Малкочлар», который расположен на болгаро-турецкой границе, с 1 января по 31 марта составила 4,5 млрд кубометров, или в среднем почти 50,2 млн кубометров в сутки.

При этом объем поставок в марте снизился на 9,5% в месячном выражении и на 1,9% – в годовом, до 1,4 млрд кубометров. Среднесуточный экспорт в 45,3 млн кубометров оказался на 18,3% меньше, чем в феврале.

После прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года этот маршрут стал единственным для поставок «Газпрома» в Европу.

Москва, Светлана Антонова

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