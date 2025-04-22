В Кремле не ожидают скорого урегулирования конфликта на Украине

Москва и Вашингтон наладили диалог по различным каналам, однако урегулирование конфликта на Украине вряд ли возможно в короткой перспективе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о сроках возможного заключения мирного соглашения на фоне заявлений из США о вероятности быстрого завершения войны.

«Мы продолжаем наши контакты с американцами по различным каналам. Тема эта настолько сложная, связанная с урегулированием, что, конечно, наверное, не стоит ставить какие-то жесткие временные рамки и пытаться уложить жизнеспособное урегулирование в короткие временные рамки, но вряд ли, это дело неблагодарное», – уточнил представитель Кремля.

В то же время Песков подтвердил, что работа по урегулированию украинского кризиса ведется, несмотря на невозможность переговоров с Киевом, который не снял запрет на диалог с Москвой.

Накануне президент США Дональд Трамп назвал «очень хорошими» встречи об урегулировании конфликта на Украине и анонсировал возможное заключение «сделки» на текущей неделе.

Москва, Елена Володина

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