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Понедельник, 21 апреля 2025, 10:28 мск

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Трамп понадеялся на сделку между Россией и Украиной на этой неделе

Фото из архива сайта Белого дома

Президент США Дональд Трамп заявил о надежде на соглашение об урегулировании украинского конфликта Москвой и Киевой в ближайшую неделю.

«Надеюсь, Россия и Украина заключат сделку на этой неделе», – написал он в соцсети Truth Social.

Американский лидер добавил, что после этого обе страны «начнут вести бизнес с США, которые процветают, и заработают много денег».

Ранее Трамп заявлял, что ожидает скорого урегулирования украинского кризиса. При этом американский президент дал понять, что саботаж одной из сторон конфликта может привести к тому, что Вашингтон выйдет из переговорного процесса, а Украина может лишиться военной помощи.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым в субботу подтвердил готовность Москвы к мирным переговорам по Украине. По его словам, Россия приветствует усилия США, КНР, стран БРИКС, направленные на мирное урегулирование украинского конфликта.

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / США

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