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Пятница, 25 апреля 2025, 17:17 мск

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Банк России всё ещё допускает повышение ключевой ставки

Российский Центробанк допускает повышение ключевой ставки в этом году, но эта вероятность постепенно снижается. Как заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, уменьшению инфляционного давления помогает также укрепление рубля.

«Если вы посмотрите на наш прогноз ключевой ставки в этом году, вы увидите, что возможно и понижение ставки, и повышение ставки. Хотя по сравнению с предыдущим заседанием совета директоров, мы считаем, что вероятность повышения ставки снизилась», – пояснила глава Центробанка.

«На наш взгляд, если инфляционные ожидания будут снижаться, то даже при снижении ключевой ставки у нас будет сохраняться необходимость жесткости денежно-кредитных условий», – сказала Набиуллина.

По ее словам, если укрепление курса рубля будет устойчивым, то будет появляться пространство для более раннего снижения ключевой ставки.

«Укрепление рубля не противоречит, а способствует замедлению инфляции, если оно окажется устойчивым, то приблизит снижение ключевой ставки», – сказала отметила глава ЦБ.

Сегодня Центробанк в четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на рекордном уровне в 21% годовых. Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос о ключевой ставке, намечено на 6 июня 2025 года.

Москва, Елена Володина

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Метки / ЦБ РФ

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