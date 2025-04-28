В Подольске арестованы пятеро сотрудников полиции

В подмосковном Подольске пятерым сотрудникам полиции местного УМВД предъявлено обвинение в совершении коррупционных преступлений. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

В зависимости от роли и степени участия «стражам порядка» вменяются получение взятки и посредничество во взяточничестве (ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

«Следствием установлено, что с 4 по 24 апреля 2025 года обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, получили от местного жителя денежные средства в размере 15 000 000 рублей в качестве взятки за невыявление новых эпизодов и непривлечение иных фигурантов по уголовному делу, находящемуся в производстве СУ УМВД России по г.о. Подольск к уголовной ответственности за совершение ими преступной деятельности», – пояснили в Следкоме.

Сегодня по ходатайству следствия фигуранты арестованы.

Подольск, Елена Володина

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