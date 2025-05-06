Киев и Одесса будут гордо носить заслуженные звания городов-героев. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова сегодня на брифинге.

«Сегодня Россия вновь ведет бой с поднявшим – при прямом не просто попустительстве, а содействии Запада – голову неонацизмом на Украине. Нет сомнения, что эта священная задача по его искоренению будет выполнена, а Киев и Одесса будут гордо носить заслуженные звания городов-героев», – цитирует Захарову РИА «Новости».

Москва, Елена Володина

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