Киев и Одесса скоро снова будут носить звания городов-героев – Захарова

Киев и Одесса будут гордо носить заслуженные звания городов-героев. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова сегодня на брифинге.
«Сегодня Россия вновь ведет бой с поднявшим – при прямом не просто попустительстве, а содействии Запада – голову неонацизмом на Украине. Нет сомнения, что эта священная задача по его искоренению будет выполнена, а Киев и Одесса будут гордо носить заслуженные звания городов-героев», – цитирует Захарову РИА «Новости».
Москва, Елена Володина
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