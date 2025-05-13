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Госдума повысила штрафы за нарушения в сфере защиты информации

Госдума поддержала поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) об усилении ответственности за нарушение правил защиты информации.

Изменения внесены в статью 13.12 КоАП РФ «Нарушение правил защиты информации». Штрафы будут увеличены вплоть до 50 тысяч рублей для должностных лиц и до 100 тысяч рублей для юридических лиц (сейчас максимальный штраф не превышает 15 тысяч рублей).

Кроме того, до 100 тысяч рублей вырастут штрафы за нарушение требований о защите информации, составляющей государственную тайну (при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния), а также за использование несертифицированных средств, предназначенных для защиты данной информации.

Москва, Елена Володина

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Метки / Госдума

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