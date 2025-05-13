Госдума приняла закон о дополнительной защите детей от финансовых мошенников

Государственная дума приняла в первом чтении поправки в Гражданский кодекс РФ, направленные на уточнение условий заключения договора банковского счета с несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет.

Как сообщила пресс-служба Госдумы, документ предполагает введение запрета банкам заключать любые договоры с несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет без письменного согласия родителей или иных законных представителей. В настоящее время подростки начиная с 14 лет могут самостоятельно заключать договоры об открытии банковского счета и выпуске карты.

«Преступники входят в доверие к подросткам и подталкивают их к оформлению дебетовых карт, которые в дальнейшем могут использоваться в том числе для обналичивания средств обманутых граждан. Когда за небольшое вознаграждение в несколько тысяч рублей через карту несовершеннолетнего проводят миллионы», – подчеркивал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, этот законопроект «позволит предотвратить вовлечение детей в противоправную деятельность, а также обезопасит их от необдуманных поступков».

Москва, Елена Володина

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