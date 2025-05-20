В России растет преступность среди мигрантов – Бастрыкин

В России по итогам первых трех месяцев зафиксирован рост числа преступлений, совершенных иностранными гражданами, на 15%. Об этом сообщил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин на Петербургском международном юридическом форуме.

«По итогам января-марта 2025 года, к сожалению, отмечается рост числа преступлений, совершенных иностранными гражданами на 15% – с 10 791 до 12 440», – уточнил глава СК, тезисы выступления которого опубликовала пресс-служба ведомства.

Бастрыкин обратил внимание, что количество раскрытых особо тяжких преступлений, совершенных мигрантами, возросло на 65%. В отношении несовершеннолетних лиц мигрантами совершено 403 (+20% в сравнении с прошлым годом) преступления, из них 196 – в отношении малолетних (+38%).

Бастрыкин также отметил, что в общем числе тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных мигрантами, более половины составляют факты незаконного оборота наркотических средств.

В 2024 году по результатам рассмотрения сообщений о преступлениях должностных лиц в сфере миграции возбуждено 918 уголовных дел, это в 2,4 раза больше, чем в 2023 году, добавил Бастрыкин.

Санкт-Петербург, Елена Володина

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