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Госдума одобрила льготы для детей участников боевых действий на территории РФ

Госдумы одобрила во втором и третьем чтениях изменения в федеральный закон «Об образовании в РФ» о предоставлении особых прав на поступление в вузы детям участников боевых действий на территории РФ. В пресс-службе нижней палаты парламента уточнили, что речь идет, в том числе, о Курской области.

Согласно документу, правом поступления на программы бакалавриата и специалитета в пределах отдельной квоты смогут воспользоваться также дети военнослужащих, сотрудников федеральных органов власти, в которых предусмотрена военная служба, а также сотрудников органов внутренних дел и уголовно-исполнительной системы, принимавших участие в боевых действиях на территории РФ.

Если военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов погибли или получили ранения в бою, то их дети смогут поступать в вузы без вступительных экзаменов.

В пресс-службе Госдумы уточнили, что в настоящее время льготы при поступлении в вузы имеют участники СВО и их дети.

Москва, Елена Володина

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