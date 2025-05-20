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Вторник, 20 мая 2025, 18:26 мск

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В московском регионе вводятся новые правила учета и контроля мигрантов

Нижняя палата российского парламента поддержала закон, согласно которому в Москве и Подмосковье будет проведен эксперимент, предусматривающий дополнительные механизмы контроля и учета мигрантов.

Как пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин, для иностранных граждан вводится обязательная регистрация по месту нахождения, дактилоскопия, биометрическое фотографирование и мониторинг геолокации абонентских устройств.

«В случае изменения мигрантами места фактического нахождения, они будут обязаны проинформировать об этом МВД в течение трех рабочих дней. Эти меры не коснутся только дипломатов и граждан Беларуси», – уточнил он в своем телеграм-канале.

Спикер Госдумы отметил, что такой механизм «позволит, используя современные технологии, усилить контроль в миграционной сфере, а также будет способствовать снижению количества правонарушений и преступлений».

«Если эксперимент покажет свою успешность, его можно будет распространить и на другие регионы», – подчеркнул Володин.

Москва, Елена Володина

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