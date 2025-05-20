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Вторник, 20 мая 2025, 18:26 мск

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Для выплат по ранению и гибели участников СВО установят единый срок

Нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законопроект, который предполагает единый срок перечисления выплат в связи с гибелью участников СВО или увольнением со службы по ранению.

Согласно документу, такие выплаты должны быть зачислены на счет получателя не позднее 15 дней со дня получения полного комплекта всех необходимых документов и окончания их проверки. На проверку отводится еще 15 дней.

Как уточнил соавтор поправок заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Дмитрий Вяткин, такие выплаты будут производиться не только военнослужащим, но и сотрудникам других силовых структур. «В частности, мы ко второму чтению обязательно добавим Росгвардию. Также это будет касаться и иных силовых ведомств», – добавил он.

Москва, Елена Володина

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