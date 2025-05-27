Госдума одобрила штрафы за управление машиной под воздействием лекарств

Нижняя палата парламента одобрила в первом чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которыми уточняется ответственность за управление транспортным средством под воздействием лекарственных препаратов.

Согласно документу, административная ответственность будет наступать также в случае наличия в организме человека вещества (группы веществ), входящих в состав лекарственных препаратов, ухудшающих внимание и реакцию. Кроме того, должна быть «установлена совокупность клинических признаков опьянения», возникших вследствие приема данных лекарств.

Предполагается, что перечень веществ, входящих в состав препаратов, ухудшающих внимание и реакцию, определит правительство, уточняет пресс-служба Госдумы.

Как отмечено в пояснительной записке, в такой перечень могут быть включены анестетики, препараты против эпилепсии и болезни Паркинсона, а также снотворные и седативные средства.

Москва, Елена Володина

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