Россияне скоро могут воспользоваться самозапретом на азартные игры

Нижняя палата российского парламента одобрила в первом чтении законопроект, который дает возможность россиянам установить самозапрет на участие в азартных играх.

Документ вводит механизм отказа от участия в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах, казино и залах игровых автоматов. Для этого они должны направить единому регулятору азартных игр заявление о включении в перечень физлиц, отказавшихся от участия в таких играх.

В законопроекте оговаривается, что срок отказа не может составлять менее 12 месяцев, а заявление должно подаваться через единый портал государственных и муниципальных услуг и не может быть отозвано. Информация о физлице исключается из перечня «отказников» на основании его заявления, которое также подается через портал госуслуг, но не ранее чем через год.

Законопроект запрещает букмекерским конторам и тотализаторам принимать ставки от граждан, включенных в этот перечень, а казино и залам игровых автоматов – выдавать им обменные знаки (фишки, жетоны и т. п.) в обмен на деньги. Запрещается также допускать таких граждан в игорные заведения, заключать с ними основанные на риске соглашения о выигрыше и направлять им сообщения рекламного характера.

Москва, Елена Володина

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