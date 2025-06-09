В России ужесточат ответственность за нарушение законодательства об иноагентах

Правительство РФ согласовало законопроект об ужесточении уголовной ответственности за нарушение законодательства об иноагентах. Об этом сообщил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

«Правительство РФ одобрило подготовленный комиссией Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства законопроект об усилении уголовной ответственности за нарушения законодательства об иноагентах», – отметил парламентарий в своем телеграм-канале.

«Законопроектом предлагается внести изменения в части 1 и 2 статьи 330.1 УК РФ, исключив из диспозиции условие о совершении лицом повторного административного правонарушения в течение одного года, и установив однократную административную преюдицию», – уточнил Пискарев.

По его словам, положительный отзыв на законопроект также дал Верховный суд РФ, готовится его внесение в Госдуму.

Москва, Елена Володина

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