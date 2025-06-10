Госдума одобрила создание национального цифрового сервиса с мессенджером

Нижняя палата российского парламента одобрила во втором и третьем чтениях поправки в законодательство о создании многофункционального сервиса по обмену информацией – специального российского приложения, которое должно объединить возможности мессенджера и функции государственных сервисов.

Как считают авторы законопроекта, многофункциональный сервис предоставит возможность безопасного виртуального общения граждан, государственных и муниципальных органов власти.

С помощью сервиса также будет возможна передача (с согласия гражданина) сведений из личного кабинета на Госуслугах и других информационных систем, которые определит правительство, информсистем различных государственных органов. Сервис позволит не использовать бумажные документы, а удостоверять личность при помощи цифрового ID, например, при заселении в гостиницу, при покупках, требующих подтверждение возраста, при наличии права на льготы.

Кроме того, на национальную платформу переместятся образовательные сервисы и чаты, используемые в настоящее время учебными заведениями всех уровней.

Благодаря подключению сервиса к системе «Госключ» граждане смогут использовать усиленную цифровую подпись для подписания различных документов. При этом, как пояснили в пресс-службе Госдумы, наличие и использование национального сервиса не отменит бумажные документы. Они продолжат действовать, при необходимости их предъявление может быть обязательным.

Москва, Анастасия Смирнова

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