российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 10 июня 2025, 18:12 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Госдума одобрила создание национального цифрового сервиса с мессенджером

Нижняя палата российского парламента одобрила во втором и третьем чтениях поправки в законодательство о создании многофункционального сервиса по обмену информацией – специального российского приложения, которое должно объединить возможности мессенджера и функции государственных сервисов.

Как считают авторы законопроекта, многофункциональный сервис предоставит возможность безопасного виртуального общения граждан, государственных и муниципальных органов власти.

С помощью сервиса также будет возможна передача (с согласия гражданина) сведений из личного кабинета на Госуслугах и других информационных систем, которые определит правительство, информсистем различных государственных органов. Сервис позволит не использовать бумажные документы, а удостоверять личность при помощи цифрового ID, например, при заселении в гостиницу, при покупках, требующих подтверждение возраста, при наличии права на льготы.

Кроме того, на национальную платформу переместятся образовательные сервисы и чаты, используемые в настоящее время учебными заведениями всех уровней.

Благодаря подключению сервиса к системе «Госключ» граждане смогут использовать усиленную цифровую подпись для подписания различных документов. При этом, как пояснили в пресс-службе Госдумы, наличие и использование национального сервиса не отменит бумажные документы. Они продолжат действовать, при необходимости их предъявление может быть обязательным.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

Метки / Госдума

В России принят в первом чтении законопроект о защите традиционных религиозных символов от ретуши / В России хотят запретить авиакомпаниям самостоятельно устанавливать нормы для ручной клади пассажиров / В России ужесточат ответственность за нарушение законодательства об иноагентах / В Госдуме высказались за отмену платежей за капремонт / В ЕС рассчитывают раскачать ситуацию в России / Госдума готова поддержать полный запрет продажи вейпов / Таксисты предложили Госдуме ввести стандарты к локализованным автомобилям, депутат ответил оригинально / Депутат Госдумы предложила использовать ИИ для предрейсовых осмотров таксистов

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Технологии, Госдума,