Госдума поддержала законопроект, разрешающий студентам преподавать в школах

Нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законопроект о допуске студентов к педагогической деятельности в школах.
Согласно документу, к работе в общеобразовательных учреждениях предлагается допускать студентов, обучающихся по соответствующим направлениям, успешно прошедших промежуточную аттестацию не менее чем за три года обучения и программу профессиональной переподготовки по направлению «Образование и педагогические науки».
Законопроект призван решить проблему нехватки педагогических кадров в школах.
Москва, Анастасия Смирнова
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