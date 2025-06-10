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Вторник, 10 июня 2025, 19:09 мск

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Госдума поддержала законопроект, разрешающий студентам преподавать в школах

Нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законопроект о допуске студентов к педагогической деятельности в школах.

Согласно документу, к работе в общеобразовательных учреждениях предлагается допускать студентов, обучающихся по соответствующим направлениям, успешно прошедших промежуточную аттестацию не менее чем за три года обучения и программу профессиональной переподготовки по направлению «Образование и педагогические науки».

Законопроект призван решить проблему нехватки педагогических кадров в школах.

Москва, Анастасия Смирнова

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Метки / Госдума

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