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Среда, 11 июня 2025, 17:45 мск

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Госдума уточнила параметры федерального бюджета

Нижняя палата российского парламента одобрила в третьем чтении закон об уточнении параметров федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026-27 годов.

Согласно корректировкам, доходы федерального бюджета составят 38 506,2 млрд рублей, нефтегазовые доходы ожидаются в сумме 8 317,4 млрд рублей, ненефтегазовые – 30 188,8 млрд. Расходы бюджета установлены на уровне 42 298,7 млрд.

Объем ненефтегазовых доходов возрастет на 829 млрд и таким образом составит более 30 трлн рублей. Такой рост ожидается в основном за счет поступлений от внутренних акцизов, налогов и неналоговых платежей.

Законом предусмотрены бюджетные ассигнования по ряду государственных программ, в том числе, на образовательную и научно-исследовательскую деятельность.

Москва, Анастасия Смирнова

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