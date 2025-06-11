В России ужесточат наказание за осквернение памятников и воинских захоронений

Госдума поддержала в первом чтении поправки в Уголовный кодекс РФ, которые установят ответственность за осквернение воинских захоронений, памятников и мемориалов.

Документ предполагает введение уголовного наказания за осквернение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России, по аналогии с действующей ответственностью за уничтожение или повреждение таких объектов.

Как пояснила пресс-служба Госдумы, в настоящее время уголовная ответственность установлена за их уничтожение или повреждение. Максимальное наказание – штраф до 5 млн рублей или лишение свободы до 5 лет. Нормы, действующие в отношении уничтожения или повреждения памятников и монументов, будут распространены и на их осквернение.

Мера направлена на пресечение участившихся в последнее время случаев осквернения воинских мемориалов и памятников – нанесение надписей и рисунков, приготовление пищи на Вечном огне. По данным правительства, с февраля 2022 года зафиксировано более 370 резонансных случаев.

Москва, Анастасия Смирнова

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