«Нелепые идеи»: Захарова ценила эстонский план «переноса войны в Россию»

Идея министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна о «переносе войны в Россию» является нелепой. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии ТАСС.
«Мне кажется, он плохо понимает, о чем говорит. Прячется за натовским логотипом, провокационно придумывая нелепые идеи», – пояснила Захарова.
«Кстати, и в Брюсселе таких деятелей всерьез не воспринимают – они нужны как шумные эффекты вдоль границы», – добавила официальный представитель МИД России.
Москва, Анастасия Смирнова
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