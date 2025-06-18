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Среда, 18 июня 2025, 17:27 мск

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Москва и Вашингтон контактируют по иранской проблеме

Фото: FreePik

Москва контактирует с Вашингтоном по теме ирано-израильского конфликта. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Да, контактируем», – ответил Рябков на вопрос «Интерфакса», контактирует ли РФ с США по конфликту на Ближнем Востоке.

Напомним, Израиль 13 июня начал операцию «Восстающий лев», направленную против иранской ядерной программы, назвав свои действия «упреждающим ударом». В результате массированной атаки по военным и ядерным объектам Ирана погибли командующий КСИР Хоссейн Салами, начальник Генштаба Мохаммад Багери, ряд других высокопоставленных военных, а также шесть ученых-ядерщиков. Постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани назвал атаку Израиля по Ирану объявлением войны. В ответ Тегеран наносит ракетные удары по военно-промышленным объектам Израиля и авиабазам.

Сегодня президент РФ Владимир Путин подтвердил намерение выступить посредником в урегулировании ирано-израильского конфликта.

Санкт-Петербург, Анастасия Смирнова

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Метки / Ближний Восток

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