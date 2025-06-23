Гособвинение запросило для бывшего замминистра обороны РФ Иванова 14,5 года колонии

Гособвинение просит приговорить бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, обвиняемого в растрате при покупке паромов для Керченской переправы и выводе свыше 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц», к 14,5 годам колонии. Об этом сообщил ТАСС один из участников процесса, который проходит в Московском городском суде в закрытом режиме.

«В ходе прений сторон прокурор попросил Мосгорсуд назначить Тимуру Иванову 14,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», – сказал собеседник агентства.

Кроме того, гособвинение просит конфисковать в доход государства все активы и недвижимость Иванова. Его бывшего подчиненного – экс-руководителя компании «Оборонлогистика» Антона Филатова обвинение просит приговорить к 14 годам колонии.

Напомним, обоим фигурантам предъявлено обвинение в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и отмывании преступных доходов организованной группой в особо крупном размере (п.п. «а», «б» ст. 174.1 УК РФ).

В уголовном деле идет речь о растрате порядка 4 млрд рублей банка «Интеркоммерц» и хищении, по версии следствия, более 200 млн рублей при закупке двух паромов для Керченской переправы через «Оборонлогистику».

Иванов был задержан и арестован в апреле 2024 года. Ему также предъявлено обвинение в получении взятки на 1,185 млрд рублей, по версии следствия, за действия и покровительство компаниям, которые взамен безвозмездно выполняли строительно-ремонтные работы на объектах, принадлежащих, как считает следствие, экс-замминистра.

Москва, Анастасия Смирнова

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