Госдума приняла закон об обязательной предустановке российского магазина приложений на все смартфоны

Госдума утвердила во втором и третьем чтениях изменения в законодательство, которые предполагают обязательную установку российского магазина приложений RuStore.

При этом документ запрещает устанавливать условия по ограничению использования российских приложений и единого магазина приложений, в том числе ограничивающие поиск, обновление приложений, управление их настройками, обеспечение взаимодействия с потребителями, направление им уведомлений. Также запрещается ограничивать осуществление потребителями платежей при использовании российских приложений.

Как отмечали авторы законопроекта в пояснительной записке, единый магазин приложений RuStore сейчас доступен для установки и использования на всех устройствах операционной системы Android, однако отдельные производители смартфонов и планшетов Apple на уровне лицензионных соглашений с пользователями и сторонними разработчиками приложений продолжают устанавливать запретительные условия, ограничивая возможности установки таких приложений из независимых источников, а также доступ приложений к отдельным функциям устройств и (или) операционной системы.

Москва, Анастасия Смирнова

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