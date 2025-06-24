российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 24 июня 2025, 16:40 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Госдума приняла закон об обязательной предустановке российского магазина приложений на все смартфоны

Госдума утвердила во втором и третьем чтениях изменения в законодательство, которые предполагают обязательную установку российского магазина приложений RuStore.

При этом документ запрещает устанавливать условия по ограничению использования российских приложений и единого магазина приложений, в том числе ограничивающие поиск, обновление приложений, управление их настройками, обеспечение взаимодействия с потребителями, направление им уведомлений. Также запрещается ограничивать осуществление потребителями платежей при использовании российских приложений.

Как отмечали авторы законопроекта в пояснительной записке, единый магазин приложений RuStore сейчас доступен для установки и использования на всех устройствах операционной системы Android, однако отдельные производители смартфонов и планшетов Apple на уровне лицензионных соглашений с пользователями и сторонними разработчиками приложений продолжают устанавливать запретительные условия, ограничивая возможности установки таких приложений из независимых источников, а также доступ приложений к отдельным функциям устройств и (или) операционной системы.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

Метки / Госдума

В России ужесточат наказание за осквернение памятников и воинских захоронений / Госдума уточнила параметры федерального бюджета / МВД: Почти половина детей мигрантов в России не учится / Госдума поддержала законопроект, разрешающий студентам преподавать в школах / Госдума одобрила создание национального цифрового сервиса с мессенджером / В России принят в первом чтении законопроект о защите традиционных религиозных символов от ретуши / В России хотят запретить авиакомпаниям самостоятельно устанавливать нормы для ручной клади пассажиров / В России ужесточат ответственность за нарушение законодательства об иноагентах

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Технологии, Экономика, Госдума,