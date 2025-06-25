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Среда, 25 июня 2025, 16:57 мск

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В Госдуму внесен законопроект о расширении оснований для лишения мигрантов приобретенного гражданства РФ

В Госдуму внесен законопроект о лишении приобретенного гражданства РФ за совершение преступлений. Как заявил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, таким образом будет реализован запроса общества.

«Предлагается решение сформировать механизмы лишения приобретенного гражданства, чтобы повысить ответственность новых граждан за соблюдение законов. Это, безусловно, реализация запроса общества», – сказал он на пленарном заседании Госдумы.

В частности, документ предполагает расширить перечень оснований, по которым будут лишать приобретенного гражданства РФ, и включить в него:

  • совершение насильственных действий сексуального характера (ч. 3-5 ст. 132 УК РФ);
  • публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание или пропаганду терроризма (ч.1 ст. 205.2 УК РФ);
  • сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией против безопасности нашей страны (ст. 275.1 УК РФ);
  • оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Российская Федерация не участвует, или иностранных государственных органов (ст. 284.3 УК РФ);
  • оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности России (ст. 276.1 УК РФ);
  • пропаганду нацистской атрибутики или символики (ст. 282.4 УК РФ);
  • публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (ст. 280.4 УК РФ);
  • неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации (ч. 4-5 ст. 274.1 УК РФ).

«Принятие законопроекта обеспечит системный и целостный механизм оснований для прекращения гражданства Российской Федерации и защиту национальной безопасности», – подчеркнул Володин.

Москва, Анастасия Смирнова

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