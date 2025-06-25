Скандал в ЛДПР: Ярослав Нилов исключен из партии и думской фракции либерал-демократов

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов исключен из ЛДПР за нарушение партийной дисциплины. Как пояснил лидер либерал-демократов Леонид Слуцкий, решение принято абсолютным большинством голосов президиума Высшего совета партии.

«Члены нашей партии открыто и внятно выразили свою позицию. Все солидарны: человек, нарушающий партийную дисциплину, распространяющий о партии и ее руководстве, об однопартийцах клевету, совершающий действия, порочащие репутацию ЛДПР, не может оставаться в наших рядах», – заявил Слуцкий.

Нилов также исключен из фракции либерал-демократов в Госдуме.

Сам парламентарий заявил, что законность такого решения не признает. «Буду судиться, добиваться восстановления», – подчеркнул он в своем телеграм-канале.

«Никуда не ухожу, остаюсь с партией, в которой уже 28 лет, и с моими избирателями. Исключить из ЛДПР Жириновского меня никто не сможет. Сосредоточусь на работе в Комитете, продолжу активную законотворческую деятельность. Пока продолжу работать как независимый депутат», – добавил Нилов, не исключив своего возвращения в партию после смены руководства ЛДПР.

Москва, Анастасия Смирнова

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