Суд вынес приговор бывшему заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову

Московский городской суд приговорил бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова к 13 годам колонии по делу о хищениях на сумму свыше четырех миллиардов рублей. Ему также назначен штраф в 100 млн рублей.

Второму фигуранту уголовного дела, бывшему подчиненному Иванова Антону Филатову, назначили 12,5 лет колонии и штраф в 25 млн рублей.

Согласно решению суда, с обоих взыщут более 4,1 млрд рублей по двум искам потерпевших: 216 млн рублей – в пользу Главного управления обустройства войск (ГУОВ), 3,9 млрд – в пользу Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

У Иванова также конфисковали 65 млн рублей, а также 13 тысяч евро, изъятые при обыске в Чистом переулке в Москве, машины, участки, дом и имущество на 2,5 млрд рублей. Его лишили Ордена за заслуги перед Отечеством II степени и звания Почетного строителя.

Обоим фигурантам было предъявлено обвинение в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и отмывании преступных доходов организованной группой в особо крупном размере (п.п. «а», «б» ст. 174.1 УК РФ).

В уголовном деле идет речь о растрате порядка 4 млрд рублей банка «Интеркоммерц» и хищении, по версии следствия, более 200 млн рублей при закупке двух паромов для Керченской переправы через «Оборонлогистику».

Иванов был задержан и арестован в апреле 2024 года. Ему также предъявлено обвинение в получении взятки на 1,185 млрд рублей, по версии следствия, за действия и покровительство компаниям, которые взамен безвозмездно выполняли строительно-ремонтные работы на объектах, принадлежащих, как считает следствие, экс-замминистра.

Москва, Анастасия Смирнова

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