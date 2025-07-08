российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 8 июля 2025, 18:08 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Для участников СВО увеличили срок действия результатов ЕГЭ

Депутаты нижней палаты российского парламента расширили перечень льгот для участников специальной военной операции. Согласно принятому сегодня закону, для них исключат время прохождения военной службы из периода, в течение которого действительны результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Как уточнили в пресс-службе Госдумы, для участников СВО срок действия их результатов ЕГЭ, необходимых для приема в вузы по программам бакалавриата и специалитета, будет приостановлен на время их участия в спецоперации на территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей или выполнения ими задач по отражению вооруженного вторжения, в том числе в регионах, прилегающих к районам проведения СВО.

Сейчас результаты ЕГЭ действительны четыре года, следующих за годом их получения.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

Метки / Госдума

В России увеличат пособия по беременности и родам для студенток / Госдума проголосовала за расширение оснований для лишения приобретенного гражданства РФ / Скандал в ЛДПР: Ярослав Нилов исключен из партии и думской фракции либерал-демократов / В Госдуму внесен законопроект о расширении оснований для лишения мигрантов приобретенного гражданства РФ / В Госдуме высказались за национализацию отрасли ЖКХ и «заморозку» коммунальных тарифов / Госдума приняла закон об обязательной предустановке российского магазина приложений на все смартфоны / В России ужесточат наказание за осквернение памятников и воинских захоронений / Госдума уточнила параметры федерального бюджета

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Москва, Поволжье, Сибирь, Урал, Центр России, Юг России, Наука, Общество, Россия, Госдума,