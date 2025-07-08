Для участников СВО увеличили срок действия результатов ЕГЭ

Депутаты нижней палаты российского парламента расширили перечень льгот для участников специальной военной операции. Согласно принятому сегодня закону, для них исключат время прохождения военной службы из периода, в течение которого действительны результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Как уточнили в пресс-службе Госдумы, для участников СВО срок действия их результатов ЕГЭ, необходимых для приема в вузы по программам бакалавриата и специалитета, будет приостановлен на время их участия в спецоперации на территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей или выполнения ими задач по отражению вооруженного вторжения, в том числе в регионах, прилегающих к районам проведения СВО.

Сейчас результаты ЕГЭ действительны четыре года, следующих за годом их получения.

Москва, Анастасия Смирнова

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